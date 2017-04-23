Simav'da Kutlamaların Adresi Değişti

Kütahya'nın Simav ilçesinde 22 Nisan akşamı başlayan kar yağışı, 23 Nisan sürprizi oldu. Atatürk anıtına çelenk sunma proğramı sonrasında yapılacak olan stadyumdaki program hava muhalefeti sebebiyle Simav Akbaldır Kapalı Spor Salonunda yapıldı.



Simav'daki 23 Nisan etkinlikleri Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından, öğrencilerin hazırladıkları gösterilerin sunumları yapıldı.



Alınan bilgiye göre, bugün Simav Akbaldır stadyumunda yapılması planlanan kutlama proğramı hava muhalefeti ve çocukların üşümemesi için, kapalı alana alındı (MEİ-EFE) - KÜTAHYA