Simav'da İmam Hatip Okulları Çalıştayı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Simav ilçesinde "İmam Hatip Okulları Çalıştayı" yaptı.



Simav Belediyesi ev sahipliğinde Eynal kaplıcalarında düzenlenen çalıştay, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de insanların genel anlamda eğitimden ve imam hatip okullarından yetişmiş insanlar, bireyler ortaya çıkarılmasını beklediğini söyledi.



Bu nedenle eğitimciler olarak her ikisi üzerinde de durma gayretinde olduklarını dile getiren Dülger, şunları kaydetti:



"Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün kamuoyu ile paylaştığı bir vizyon belgesi var. Bu vizyon belgesini esas alarak imam hatiplerdeki çalışmalarımız ve planlamalarımızı ortaya çıkaracağız. 'Öğretmen motivasyonunu nasıl artırabiliriz? İmam hatip müfredatı ile hafızlık sistemini daha uyumlu hale nasıl getirebiliriz? Toplumdaki imam hatip algısını daha doğru nasıl oluşturabiliriz? Bu algıdaki gerçekliği nasıl sağlayabiliriz?' gibi konuları hep birlikte konuşacağız. Nasip olursa bu çalıştay sonunda din eğitimine kaynaklık edecek bir çalıştay raporu ortaya çıkacaktır."



Dülger ayrıca, TEOG sınavlarında da imam hatiplerin iyi bir noktada olduğunu aktardı.



Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim de eğitimin insana üretebilmeyi öğretmesi gerektiğini dile getirerek, "Çünkü günümüzde ürettiğiniz kadar değerlisiniz. Üretebildiğiniz kadar önemlisiniz. İnşallah bu çalıştay bir nebzede olsa hem eğitime hem de özelde din eğitimine ve imam hatiplerin gelişmesine katkı sağlar." dedi.



Belediye Başkanı Süleyman Özkan da imam hatip gerçeğinin sadece Türkiye'nin değil dünyanın bir gerçeği olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Yusuf Akbaş ile Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Mustafa Öcal çalıştayda birer sunum yaptı.