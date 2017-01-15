Simav'da Ev Yangını

Simav ilçesinde, 3 katlı bir binanın çatısında yangın hasara neden oldu.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Naşa köyü Cumhuriyet Mahallesi'nde Mehmet Seven'e ait 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangın sonucu hasar oluştu.



Bu arada, ev sahibi Mehmet (70) ve eşi Hatice Seven (66), yangın söndürme çalışmalarını izlerken yaşadıkları üzüntüyle fenalık geçirdi. Çift, 112 Acil Sağlık ekibince Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesine kaldırıldı.