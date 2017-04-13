Simav'da Çiftçilere Sertifika
Kütahya’nın Simav ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 5 adet çiftçi kursu sona erdi.
Kütahya'nın Simav ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 5 adet çiftçi kursu sona erdi. Kursların sonunda yapılan sınavda 99'u bayan, toplam 160 çiftçi sertifika almaya hak kazandı.
Çalışma ve İş Kurumu (İş-Kur) Kütahya İl Müdürlüğü tarafından yapılan kursiyer seçimine göre, kurslara devam eden 99'u bayan, toplam 160 kursiyer, kursların sonunda yapılan sınavda başarılı olarak sertifika aldılar. Gerçekleştirilen kurslarda, Simav Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü teknik elemanlarından 5 Veteriner Hekim, 5 Ziraat Mühendisi ve 4 Ziraat Teknikeri olmak üzere toplam 14 personel eğitici olarak görev aldı.
Simav halk Eğitimi merkezinde yapılan sertifika törenine, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, AK Parti Simav İlçe Başkanı Hüseyin Güner, Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Aktay, Özel İdare Müdürü Recep Yalçın ve daire amirleri ile Belde Belediye Başkanları katıldı. Sertifika töreninde bir konuşma yapan Kütahya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Açılan kurslara katılan kursiyerlerin, aldıkları sertifikaların birer iş kapısı olduğunu ve bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade etti. Gümüş"2016 yılında İl Özel İdaresinden 170 bin TL tutarında bütçe ile Özel İdare kaynaklı projelerimizden Simav ilçemizin faydalanmasını sağladık. 2016 yılında, Simav ilçemize 1 milyon 138 bin TL bitkisel üretim desteği, 4 milyon 532 bin TL hayvansal üretim desteği olmak üzere, toplam 5 milyon 660 bin TL. destek ödemesi yaptık. Sertifika alan kursiyerlerimize başarılar dilerim" dedi.
Sertifika töreninde bir konuşma yapan AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntılı ortamdan 16 Nisan'da kurtulacağını ifade etti. Nazlı, "Tarım ve hayvancılığın gelişmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum, sertifika alan çiftçilerimizi de tebrik ediyorum, bereketli kazançlar diliyorum" dedi.
Sertifikasını alan kursiyerlerden, Sert Kabuklu Meyve Yetiştiriciliği kursiyeri Merve Sarıca, (22) katıldığı kursun, kendisine çok yararlı olduğunu ifade etti. Sarıca"Ben üniversite mezunuyum, kuracağım iş ile ilgi bilgilerime akademik kültürümü de ekleyip başarılı bir iş kadını olacağım" dedi. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA