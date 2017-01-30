Simav'da Çatı Yangını

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kalkan köyünde, elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında bir evin çatı katı tamamen yandı.



Edinilen bilgiye göre, Mustafa Çelt'e (62) ait evin çatısında yangın çıktı. Yangına Simav Belediyesi, Çitgöl Belediyesi ve çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Yangın, yaklaşık 30 dakikada kontrol altına alınırken, evi çatı katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.



Yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA