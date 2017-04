Simav'da Bakkal Necdet Öztaş'ın Hayatı Roman Oldu

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 48 yıldır bakkallık yapan Necdet Öztaş'ın (80) renkli ve titiz yaşantısı bir kitapta toplandı." Necdet Öztaş-Hayatından" adlı 68 sayfalık kitap, emekli Türkçe öğretmeni ve yazar Cihat Pala tarafından kaleme alındı.



Simav'da, çevreci, titiz ve düzenli olarak tanınan, sevilen 'bakkal Necdet amca', bin adet basımı yapılan hayatının romanını ücretsiz dağıttığını belirtti. Öztaş,"Hayatımın her safhası tiyatro sahnesinden farksız geçti. Her zaman iyiyi ve güzeli yapmaya çalıştım, herkese de tavsiye ettim. 80 yaşımda bakkal işletmeciliği yapıyorum, her sabah çevre temizliği ve müşteri ilişkilerine yenilikler getiriyorum. Değerli öğretmenimiz yazar Cihat Pala kardeşim, hayatımın her safhasını fotoğraflarıyla birlikte bir kitapta topladı. Yaşantımın örnek alınacak birçok merhalesi var, bu kitabı okumak isteyen herkese ücretsiz veriyorum. Simav'da önceki yıllarda görev yaparak tayin olmuş müşterilerimden birçok kamu görevlisine, yurt içinde ve dışındaki dost ve akrabalarıma da kargo ile gönderdim" dedi



Simav'ın "Yaşam Koçu" olarak bilinen Necdet Öztaş'ın, hayatından bazı bölümlerin tiyatro olarak sahnelenebileceği belirtiliyor. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA