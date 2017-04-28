Simav'da Anadolu Lisesi'nin Kapatılma Kararı Velileri Üzdü
KÜTAHYA'nın Simav İlçesi'nde, Simav İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile aynı binada faaliyet gösteren Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi'nin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki eğitime daha fazla önem verilmesi yönünde uygulamaya koyduğu proje kapsamında kapatılması yönünde...
KÜTAHYA'nın Simav İlçesi'nde, Simav İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile aynı binada faaliyet gösteren Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi'nin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki eğitime daha fazla önem verilmesi yönünde uygulamaya koyduğu proje kapsamında kapatılması yönünde alınan karar, öğrenci ve velileri üzdü.
Simav'ın başarılı okullarından olan ve Simav İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile aynı binada hizmet veren Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi, önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci almayacak. 400 öğrencisi 4 yıl içerisinde mezun edilip, okul kapatılacak. 4 Eylül Mahallesi Sanayi Sitesi bitişiğindeki Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi'nin kapatılmasının ardından, 4 katlı binada sadece Simav İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kalacak.
'KAPATILMASINI İSTEMİYORUZ'
9/B sınıfı öğrencisi Furkan Büyük Yıldırım'ın velisi Mehmet Büyük Yıldırım (55), karar biz velileri çok üzdü. Öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz devlet memuru oldukları için konuşamıyorlar. Tepkilerini dile getiremiyorlar. Çok üzgünüz. Mazisinde pek çok eğitim başarısına imza atmış böyle bir okulun kapatılacak olması biz velilere manidar geldi. Umarız Bakanlık sesimizi duyar, bu haksız karardan vazgeçer diye düşünüyoruz. Biz okulumuzun kapatılmasını istemiyoruz" dedi.
İlçedeki üç Anadolu lisesinden biri olan Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi, 1991- 1992 eğitim öğretim yılında hizmete açılmıştı.
- Tahya