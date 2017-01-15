Simav'da Alevli Gün

Kütahya'nın Simav ilçesindeki 2 ayrı yangında maddi hasar oluştu.



Simav İtfaiye Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 24 kilometre uzakta bulunan Pulluca köyünde sobadan çıktığı tahmin edilen yangın, Simav ve Demirci itfaiyelerinin birlikte çalışmaları sonucu bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü. Hasan Kızıldam'a ait ev kullanılamaz hale gelirken, bir miktar paranın da yandığı öğrenildi.



İkinci yangın, ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Naşa beldesinde çıktı. Mahalle sakinlerinden Mehmet Çakmak'ın, Meltem Sezen'e (43) ait olduğunu belirttiği evin, baca tutuşması sonucu çatısı yandı. Naşa ve Çitgöl Belediyeleri ile Simav Belediyesi itfaiyeleri'nin anında müdahale etmeleri sonunda, yangın kısa sürede söndürüldü.



Can kaybının yaşanmadığı her 2 yangınla ilgili soruşmanın devam ettiği bildirildi. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA