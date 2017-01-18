Simav'da 'Akıllı Vezne' Hizmete Sunuldu

Kütahya'nın Simav ilçesinde 'Akıllı Vezne' halkın hizmete sunuldu.



Belediye binasının girişine konulan 'Akıllı Vezne' ile tahsilat veznelerinde verilen tüm hizmetleri vatandaşlar, nakit veya kredi kartı ile hızlı bir şekilde ödeyebilecekler.



Akıllı vezne sayısını kısa bir süre içinde artıracaklarını belirten Belediye Başkanı Süleyman Özkan, "Vatandaşlarımız ödemelerini, Belediye hizmet binamızdaki tahsilat veznelerine gelerek yapıyorlardı. Veznelerdeki yoğunluğu azaltmak ve mesai haricinde hizmet verebilmek için, ilk olarak Belediye girişine bir adet akıllı vezne koyduk. 7 gün 24 saat hizmet verecek bu ödeme merkezinden, dijital su sayacı abonesi kartlarına nakit ya da kredi kartı ile ödeme yaparak su yükleyebilecekler. Su faturası ödemeleri, çevre temizlik vergisi (ÇTV) emlak vergileri ile diğer tahsilatları akıllı vezneden ödeyebilecekler" dedi (MEİ-EFE) - KÜTAHYA