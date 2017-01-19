Silvia ile İtalya'nın Tadı 24KITCHEN ekranlarında

Ünlü isimlerin ağırlandığı Silvia Colloca'nın mutfağında muhteşem lezzetler harika sohbetler eşliğinde servis ediliyor. İtalyan mutfağının başlangıçlardan ana yemeğe, tatlılardan içeceklere kadar en güzel hazineleri keşfedilerek, hazırlanıyor.

Her bir yemeğin kökenine inildiği iştah kabartan bu programda, yemeklerin lezzetine Silvia'nın kişisel deneyimleri ve anıları da ayrı birer lezzet katıyor. Keyifli sohbetler eşliğinde gerçekleşen program Silvia ile İtalya'nın Tadı, 20 Ocak Cuma günü, 11.00'de 24KITCHEN ekranlarına geliyor.