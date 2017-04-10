Silvanlı Öğrencilerden 10 Aileye Gıda Yardımı

Silvan'da, Türk Telekom Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi 10 aileye gıda yardımı yaptı.



Okul Müdürü Cihan Tekin, yaptığı açıklamada, bir grup öğrencinin danışman öğretmenleri gözetiminde yardım kampanyası başlattıklarını kaydetti.



Silvan Belediyesinden temin edilen yardım malzemelerinin önceden tespit edilen 10 aileye dağıtıldığını belirten Tekin, öğrencilerin gösterdiği örnek davranıştan memnuniyet duyduklarını ifade etti.