Silvan Myo'dan Konferans ve Tiyatro

Dicle Üniversitesi Silvan Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde Silvan Kültür Merkezi'nde ilçede okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik konferans verildi.



Konferansta Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi İsmet Kaya 'Hayal ettiğin kadarsın' temalı konferansında izleyicilere güzel anlar yaşattı. Aslen Silvanlı olan araştırma görevlisi özellikle Silvan'da olmasının mutluluğu ve Silvanlı gençlerle olmanın heyecanını yaşadığını belirtti. Konferansın ardından kısa bir ney dinletisi yapan Kaya, "Hayal edin çalışın, çok çalışırsanız gerçekleştirirsiniz" dedi.



Silvan MYO çocuk gelişimi öğrencileri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Hatice Karakoyun öncülüğünde çocuk gelinler adlı tiyatro gösterisi ile sonlanan konferansta söz alan Silvan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Murat Hevedanlı, başarmak için çalışmak, çalışmak için hayal etmenin önemine vurgu yaparak "Biz yıllar önce Silvan'a üniversite getireceğiz derken belki de bize inanmayanlar vardı. Şimdi ise 3 bin öğrenci kapasiteli yeni binamız da neredeyse bitmek üzere, aynı zamanda öğrenci yurdumuzla beraber eğitim alanında çok yol kat edeceğiz. Hayal ettik, inandık, başardık. Bu hayale bizlere inanan ve çalışan yardımcım Halime Seloğlu, bekreterimiz Mehmet Yusuf Aslan, Öğretim Görevlisi arkadaşlarım Aynur Sevinç, Hatice Karakoyun ve Emrah Aslan'a huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ederim" diye konuştu. - DİYARBAKIR