Silvan Kaymakamı Çelik'ten Esnaf Ziyareti

İçişleri Bakanlığı'nca Silvan Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Adem Çelik, semt pazarında esnaf ziyaretinde bulundu.



İlçe merkezinde kurulan semt pazarını ziyaret eden Çelik, esnafın sorunlarını dinledi.



Çelik, şunları kaydetti:



"Gerek bilgilendirme ve istişare toplantıları gerekse ziyaretlerimizle bütün esnaf kardeşlerimizle bir araya geldik. İlçemizin durumunu, belediyemizin yaptıklarını ve yapacaklarını paylaştık. Onların isteklerini, sorunlarını dinledik. Esnafımız bölgemizin yatırımcısıdır. Bölgemizin gelişmesi adına çok etkin rol oynar."



Pazar esnafı da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.