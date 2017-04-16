Silvan'ın Tamamına Elektrik Verildi

Dicle Elektrik tarafından yapılan çalışmalarla Silvan ilçesindeki elektrik arızası tamamen giderildi.



Elektrik sıkıntısı yaşanan Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sorunun giderilmesi için Dicle Elektrik tarafından çalışma başlatılmıştı. Çalışma çerçevesinde ilçenin yarısına elektrik verilmişti. Devam eden çalışmalar tamamlanarak ilçe tamamen elektriğe kavuştu. - DİYARBAKIR