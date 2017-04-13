Silvan'da Yer Altı Çöp Toplama Sistemi

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Silvan Belediyesi, daha sağlıklı ve temiz bir çevrenin oluşturulması için yer altı çöp toplama sistemi kurdu.



Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik, yaptığı açıklamada, sağlıklı çevre ve sağlıklı yaşam ilkesi doğrultusunda çöp konteynerlerini yer altına aldıklarını söyledi.



Çelik, şunları kaydetti:



"Katı ve sıvı atıklar yoğun çevre kirliliğinin oluşturmasının yanında ilçede yaşayan vatandaşlarımızın sağlığını etkilemektedir. Katı ve sıvı atıklar cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynerlerine gelişi güzel ve zamansız atıldığı için görsel kirlilik ve güvensiz depolama sorunlarını ortaya çıkarmaktadır. Daha sağlıklı ve temiz bir çevrenin oluşturulması için yer altı çöp konteynerlerini ilçemizin farklı noktalarına kurduk."