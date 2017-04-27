Silvan'da Okullar Arası Futbol Turnuvası

Silvan'da düzenlenen ortaokullar arası futbol turnuvası sone erdi.



Silvan Stadyumu'nda gerçekleştirilen ve 25 takımın mücadele ettiği turnuvada, Vatan Ortaokulu birinci, Atatürk Ortaokulu ikinci ve Demirkuyu Ortaokulu üçüncü oldu.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik, turnuvanın sona ermesi nedeniyle düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımlara kupalarını verdi.