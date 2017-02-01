Silvan'da Kış

Silvan ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



Silvan Belediyesine bağlı ekipleri, ilçe genelinde etkili olan kar yağışının ardından ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ana arter, cadde, sokak ve meydanlarda, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.



İçişleri Bakanlığınca Silvan Belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Adem Çelik, yaptığı açıklamada, vatandaşların kar yağışından fazla etkilememesi için gayret gösterdiklerini bildirdi.



Çelik, "Bir kaç gündür yoğun bir şekilde başlayan kar yağışı nedeniyle kapanan 40 mahallemizin yolunu açtık. Belediye ekiplerinin sokak ve caddelerde kar küreme ve temizleme çalışması devam ediyor." ifadelerini kullandı.