Silvan'da Karne Heyecanı

2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi ile birlikte Silvan Kazım Karabekir İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Öğrenciler karnelerini Silvan Kaymakamı Adem Çelik'in elinden aldı.



Düzenlenen törene Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Seyithan Güzel, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik, öğrencileri, öğretmenleri, velileri, emeği geçen herkesi tebrik ederek öğrencilerden tatilde dinlenirken kitap okumalarını da tavsiye edip bu konuda kendilerinden söz aldı. İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Seyithan Güzel ise ilçe merkezi ve köylerde bin 45 derslikte, bin 500 öğretmen ile 27 bin 526 öğrencinin 19 Eylül 2016 tarihinde başlayan 2016-2017 eğitim yılının 1. döneminin sona erdiğini söyledi.



Konuşmaların ardından Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Seyithan Güzel öğrencilere karne dağıttı. - DİYARBAKIR