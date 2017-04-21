Silvan'da Haşereyle Mücadele

Silvan Belediyesi, haşerelere karşı merkezde bulunan mezarlıklarda ilaçlama çalışması başlattı.



Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan haşerelere karşı Silvan Belediyesi tarafından ilaçlama çalışmaları başladı.



Sivrisinek, kene ve kara sineğe karşı ilaçlama çalışması başlatan Silvan Belediyesi Temizlik ve Çevre Hizmetleri ile Mezarlık Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında mezarlık alanlarında kimyasal ilaçlama yaparak, haşerelere karşı büyük bir mücadele veriyor.



Şehir merkezinde bulunan mezarlıkların ilaçlanmasından sonra her akşam ilçe merkezinde araç ile ilaçlama çalışmalarının da başlayacağı bildirildi.