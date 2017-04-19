Silvan Belediyesinden İmar Çalışması

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Silvan Belediyesi, imara açılacak alanlarda çalışma başlattı.



Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Adem Çelik, Kale, Selahattin ve Cami mahallelerinde imara açılacak alanlarda incelemede bulundu.



İlçenin gelişmesi için çalışmaların devam edeceğini belirten Çelik, "Silvan ilçemizde bulunan yapıların çoğunluğu imara uygun bir şekilde yapılmamış, medeniyetler şehri olan ilçemizi değiştirip dönüştürmek için çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizin tarihi mekanlarını ve sosyal alanlarını vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.