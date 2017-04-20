Silvan Belediye Başkan Vekili Çelik'ten Esnaf Ziyareti

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik, ilçe merkezinde esnafı ziyaret etti.



Gazi, Karabehlül, Eski Sinema Meydanı ve Kasaplar Çarşısı'ndaki iş yerlerini gezen Çelik, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.



Çelik, vatandaşların sorunlarını yerinde tespit etmek için ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Vatandaşlarla bir arada olmak ve taleplerini dinlemek, genç yaşlı herkesin hayır duasını almak bize yetiyor. Bu halkın hak ettiği hizmetleri vermek için çalışmalarımız devam etmektedir. Hayırlısıyla bu hizmetlerin tamamlanmasıyla değişen çehresiyle Silvan yaşanılabilir ve tarihi ile bilinen kadim bir kent konumuna gelecektir." ifadelerini kullandı.