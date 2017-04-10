Silvan Barajı 2,3 Milyon Dekar Araziyi Sulayacak
Diyarbakır'da yapımı devam eden Silvan Barajı ile 2 milyon 351 bin dekar tarım arazisi sulanacak.
Diyarbakır'da yapımı devam eden Silvan Barajı ile 2 milyon 351 bin dekar tarım arazisi sulanacak. Projenin 305 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.
Kaynak: Dunya.com
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