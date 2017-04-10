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Silvan Barajı 2,3 Milyon Dekar Araziyi Sulayacak
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Silvan Barajı 2,3 Milyon Dekar Araziyi Sulayacak

Diyarbakır'da yapımı devam eden Silvan Barajı ile 2 milyon 351 bin dekar tarım arazisi sulanacak.

Silvan Barajı 2,3 Milyon Dekar Araziyi Sulayacak

Diyarbakır'da yapımı devam eden Silvan Barajı ile 2 milyon 351 bin dekar tarım arazisi sulanacak. Projenin 305 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: Dunya.com

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Diyarbakır, Silvan