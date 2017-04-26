Silvan'a 150 Yataklı Hastane

Silvan ilçesinde geçen yıl yapımına başlanan 150 yataklı devlet hastanesi inşaatı sürüyor.



Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Adem Çelik, yaptığı açıklamada, yeni hastane binasının 2 yıl içinde tamamlanmasının planlandığını bildirdi.



Yeni yapılacak hastanenin hizmete başlamasıyla birlikte ilçenin daha da gelişerek, büyüyeceğini aktaran Kaymakam Çelik, şunları kaydetti:



"Bu tarihi ilçenin her geçen gün gelişip, büyümesi ülkemiz başta olmak üzere bölgemiz açısında da çok önem arz etmektedir. Yeni hastanemizin bitmesiyle birlikte personel sayısında büyük bir artış olacak, yeni uzman ve pratisyen hekimler, hemşire ve diğer sağlık personellerinin görev almasıyla ilçemiz ekonomisine büyük bir katkı sağlayacaktır."