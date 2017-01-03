Silopili Muhtardan Terör Saldırılarına Tepki

Silopi'de Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Ahmet Ökten, ülkede yaşanan terör olaylarına tepki gösterdi.



Ökten, yaptığı açıklamada, son dönemlerde terör örgütleri tarafından yapılan hain saldırılarını kınadı.



Asker, polis ve sivil gözetmeksizin gerçekleştirilen menfur saldırılar ile ülkedeki birlik ve beraberliğin asla bozulmayacağını belirten Ökten, şunları söyledi:



"DEAŞ, PKK, FETÖ tüm terör örgütlerinin katliamlarını televizyonlardan izliyoruz. Bu menfur saldırıları izlerken içimiz parçalanıyor. Ancak bu saldırılar hiçbir şekilde ülkemizi parçalamayacak, birlik ve beraberliğimizi bozmayacaktır. Bu ülkede Çanakkale, 15 Temmuz ruhu varken hiçbir güç bizi parçalayamaz. Ülkemize her zaman sahip çıkacağız. Asker ve polisimize el uzatanların elleri kırılsın. Silopili olarak asker ve polisimizin yanındayız. Bu böyle bilinsin."