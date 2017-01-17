Silopili gençler, terörün yarattığı tahribatı sanatla onarıyor



ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde, geçtiğimiz yıl içerisinde sokağa çıkma yasağı ve yaşanan terör olaylarının yarattığı tahribatı, sanatla onarmaya çalışıyor. Bu kapsamda Silopi Halk Eğitim Merkezi'nde açılan "Kamera önü oyunculuk" kursuna katılan 18 genç, Silopi'nin terörle değil, sanatla anılmasını istediklerini söyledi.



Silopi'de PKK'nın açarak el yapımı patlayıcılarla tuzakladığı çukur ve barikatların güvenlik güçlerince temizlenmesinin ardından, terörün yarattığı tahribat sanatla onarılıyor. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan toplam 55 kursa bin 800 kişi katılıyor.



İlçede asıl mesleği berber olan, amatör ve profesyonel filmletre yönetmenlik ve başrol oyunculuğu yapan Mesut Bilişik, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açtığı ve eğitmen olarak katıldığı kamera önü oyunculuk kursu açtı. Hafta içi her gün 6 saat, toplamda ise 344 saat verilecek kursa katılan 18 genç, oyunculuk hayallerini bu kurs ile gerçekleştirebilme fırsatı buluyor. Kurs Eğitmeni Mesut Bilişik, amaçlarının son zamanlarda yaşanan terör olaylarından dolayı psikolojisi bozulan gençleri, "Kamera Önü Oyunculuk" kursu sayesinde sanata yönlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Kurs kayıtlarının sona ermesine rağmen gençlerin kayıt yaptırmak için her gün başvurduğunu belirterek, kayıt yaptıramayan gençlerin ise misafir olarak kurslara katıldığını ifade etti.



"SANATIN GİRMEDİĞİ BİR TOPLUMDA ŞİDDET ÇOĞALIR"



Sanatın girmediği toplumlarda şiddetin çoğaldığını savunan Bilişik "Amacımız gençlerin yönünü sanata çevirmektir. Çünkü sanatın girmediği bir topluma şiddet girer, hoşgörü girmez ve şiddet çoğalır. Bir insan sanatı ön plana aldığı zaman, kendini boş şeylerden uzak tutar. Kötü alışkanlıklardan uzak tutar. Arkadaşlarımız tiyatronun ne olduğunu dahi bilmeden film sektörünü ve sanatı seviyor ama imkan yoktu. Bize bu imkanı sunan Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Osman Bilen'e çok teşekkür ediyorum" dedi.



Kursiyerlerden Süleyman Bilişik, terör ile anılan bu bölgede böyle bir fırsatın eline geçmesinden dolayı memnun olduğunu ifade ederek, kayıt yaptırdığı esnada çok heyecanlı olduğunu ve ileride oyuncu olmak istediğini anlattı. Kursiyerlerden Ayhan Çaylak da, bir şeyler öğrenmek için geldiğini, çok güzel bir ortam bulduğunu ve gençlerin iştirak etmesini istediğini söyledi.



"TERÖR DEĞİL SANAT İLE ANILALIM"



Mücahid Kaplan ise, bölgenin sürekli terör olayları ile anılmasından rahatsız olduğuna dikkat çekerek, "Bölgemizin terörle değil, sanat ile anılmasını istiyoruz. Mesut hocamız bu kursu açtı, biz de onun sayesinde kursa gelerek hem eğleniyoruz, hem de eğitim alıyoruz. İleride halkımızın karşısına tiyatro ya da kısa film yaparak çıkmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



Kursun gençlere özgüven verdiğini kaydeden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen, ilçede eksik olduğunu hissettikleri sanatın gelişmesine katkı olsun diye bu kursu başlattıklarını dile getirdi.