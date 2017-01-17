Silopili Gençler, Terörün Yarattığı Tahribatı Sanatla Onarıyor

ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi, geçen yıl sokağa çıkma yasağı ve yaşanan terör olaylarının yarattığı tahribatı, sanatla onarmaya çalışıyor. Bu kapsamda Silopi Halk Eğitim Merkezi'nde açılan 'Kamera önü oyunculuk' kursuna katılan 18 genç, Silopi'nin terörle değil, sanatla anılmasını istediklerini söyledi.



Silopi'de PKK'nın açtığı ve patlayıcılarla tuzakladığı çukur ve barikatların güvenlik güçlerince temizlenmesinin ardından, terörün yarattığı tahribat sanatla onarılıyor. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan toplam 55 kursa bin 800 kişi katılıyor.



İlçede asıl mesleği berberlik olan, amatör ve profesyonel filmlerde yönetmenlik ve oyunculuk yapan Mesut Bilişik, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kamera önü oyunculuk kursu açtı. Hafta içi her gün 6 saat, toplamda ise 344 saat verilecek kursa katılan 18 genç, oyunculuk hayallerini bu kurs ile gerçekleştirebilme fırsatı bulacak. Kurs Eğitmeni Mesut Bilişik, son zamanlarda yaşanan terör olaylarından dolayı psikolojisi bozulan gençleri sanata yönlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.



Kursun gençlere özgüven verdiğini kaydeden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen, ilçede eksik olduğunu hissettikleri sanatın gelişmesine katkı olsun diye bu kursu başlattıklarını dile getirdi.



- Silopişırnak