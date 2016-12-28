Silopi'de Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.



Silopi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından okul sporları kapsamında kapalı spor salonunda düzenlenen Yıldız Kız Voleybol turnuvasının final maçı yapıldı. Turnuvada karşılaşan Silopi Koç Ortaokulu Voleybol takımı Vatan Ortaokulu takımını final maçında yenerek ilçe birincisi oldu. Silopi Koç Ortaokulu yıldız kızlar voleybol takımı Şırnak'ta düzenlenecek müsabakalarda ilçesini temsil edecek. Takımını tebrik eden Silopi Koç Ortaokulu Müdürü Nurettin Kaden, "Kızlarımız bu konuda çok çaba sarf ettiler ve başardılar. Kendileri ile gurur duyuyorum. İnşallah Şırnak'ta ki müsabakalarda da aynı başarıyı sergilerler" dedi. - ŞIRNAK