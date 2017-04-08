Silopi'de Toprağa Gömülü Mühimmat Ele Geçirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK tarafından toprağa gömülü vaziyette gizlenmiş mühimmat ele geçirildi.



Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Silopi ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce yapılan operasyonda Buğdaylı ve Bostancı köyleri arasındaki bölgede PKK/KCK terör örgütü tarafından toprağa gömülü vaziyette gizlenmiş; 19 adet el yapımı bomba, 22 kg ağırlığında TNT olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 9 kg ağırlığında A4 olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 61 adet bomba yapımında kullanılan normal kapsül, 6 adet bomba yapımında kullanılan elektrikli kapsül, 32 adet bomba yapımında kullanılan mekanik kapsül, 462 adet fişek, 6 adet koli bandı, 2 adet izole elektrik bandı, 1 adet sırt çantası ele geçirilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. - ŞIRNAK