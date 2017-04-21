Silopi'de Talasemi Hastalarına Yardım
Silopi ilçesinde 25 talasemi hastası aileye İnsani Yardım Vakfı tarafından gıda ve battaniye yardımı yapıldı.
Silopi ilçesinde 25 talasemi hastası aileye İnsani Yardım Vakfı tarafından gıda ve battaniye yardımı yapıldı.
İnsani Yardım Vakfı Şırnak Şubesi, talasemi hastalarına ulaştırılmak üzere 45 koli gıda ve battaniye yardımını Şırnak Talasemi Derneği Başkanı Nurullah Bartan teslim etti.
Dernek Başkanı Bartan, yardım kolilerinden 5'ini Şırnak'ta, 15'ini Cizre'de, 25 tanesini de Silopi'deki talasemi hastalarına dağıttı.
Yardım kolilerini ailelerin evlerine götürerek dağıtan Bartan, "İnsani Yardım Vakfı talasemi hastalarımıza ulaştırılmak üzere 45 koli gıda ve battaniye gönderdi. Bizler de bu yardımları ilk olarak Şırnak ve Cizre'ye dağıttık. Kalan 25 koliyi de Silopi'de dağıttık. Talasemi hastalarımızın yaşadıkları sıkıntıları yerinde görüyoruz. Bu durumda onlara bir nebze olsun destek çıkmak istiyoruz." diye konuştu.
Bartan, kendilerine bu desteği sağlayan İnsani Yardım Vakfı Şırnak Şube Başkanı Serdar Tatar'a teşekkür etti.