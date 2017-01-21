Silopi'de Su Borusu Hattı Döşenmesine Başlandı

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Silopi Belediyesi, yeni su boru hattı döşemeye başladı.



Yeni projeler ile ilçeye hizmet sunan belediye, ilçe merkezi ve çevre köylerine tamamen arındırılmış su vermek için Karşıyaka Mahallesi ile Çimen İçme Suyu isale hattı arasına 2 bin 700 metre boru hattı döşemesine başlandı.



Döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ökten, yaptığı açıklamada, içme suyu şebekelerinde görülebilecek problemlerin sebebi olarak doğal ve yapay yer hareketleri başta geldiğini söyledi.



Ökten, şöyle konuştu:



"Bu hareketlerin şebekelerde yol açacağı zararların en aza indirilmesi için, boruların ve bağlantı parçalarının üretiminde kullanılan malzemelerin deforme olmadan esneyebilmesi, eğilebilmesi ve darbelere karşı dirençli olması gerekmektedir. Boru hattı döşeme işlemlerinin ardından ilçe merkezine en kısa zamanda tamamen arındırılmış su verilecektir."