Silopi'de Siyer Sınavı

Silopi ilçesinde, Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından umre ödüllü siyer sınavı düzenlendi.



Silopi İpekyolu Cami Koruma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (İpekyolu Cami Der) koordinasyonu ile ilçedeki 4 okulda yapılan sınava yaklaşık bin 500 kişi katıldı.



Çocuklarını sınava getiren veliler, bekledikleri okul bahçesinde dua etti.



İpekyolu Cami Der Başkanı Rıdvan Tatar, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde yaklaşık bin 500 kişinin sınava girdiğini belirterek, sınavın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.



Tatar, sınava giren öğrencilere başarı diledi.



Oğlu sınava giren Şakir Erdoğan, Allah'tan böyle etkinliklerin Türkiye'de ve ilçelerinde yaygınlık kazanarak, devam etmesini dilediğini söyledi.



Erdoğan, oğlunun başarılı olması için dua etti.



Sınavdan çıkan öğrencilerden Amine Tatar da Hazreti Muhammed'in hayatını öğrenmenin çok güzel bir duygu olduğunu belirtti.



Tatar, sınav sorularının kolay olduğunu ifade etti.