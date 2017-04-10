Silopi'de Kutlu Doğum Haftası Etkinliği

Silopi ilçesinde, Peygamber Sevdalıları Platformu'nca "Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed" etkinliği düzenlendi.



İlçe Şehir Stadyumunda Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinlikte, ilahiler ve mevlit okundu, dua edildi.



Etkinlikte konuşan İsmail Çevik, Hazreti Muhammed'in hayatından örnekler verdi.



Çevik, "Bizler, hepimiz onun hayatını okuduğumuzda ne kadar sıkıntı yaşadığını fark ediyoruz." dedi.



Etkinlikte, siyer sınavında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.