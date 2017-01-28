Silopi'de Kar Yağışı

Silopi ilçesinde etkili olan yağmur yağışı bugün yerine kar yağışına bıraktı.



Uzun bir zaman sonra yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü.



Silopi'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sürücüleri zor durumda bırakırken, bazı vatandaşlarda kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.



Silopi ilçesinde uzun bir aradan sonra kar yağdığını ifade eden vatandaşlardan İsmail Demir ilçede karın çok nadir yağdığını ve kış aylarının genelde yağmurlu geçtiğini söyledi.



Dünden buyana ilçede yağmur yağdığını ifade eden Demir, "Kar yağışını gördüğümüzde çok şaşırdık. Ancak çok mutlu olduk." dedi.