Silopi'de İş Adamları Köy Okulunda Karne ve Oyuncak Dağıttı

Şırnak'ın Silopi ilçesi Çiçekli köyünde İstanbul'dan gelen iş adamları öğrencilere karne ve oyuncak dağıttı.



Silopi'ye bağlı Çiçekli köyü Çiçekli İlk-Ortaokulu'nda karne dağıtım törenine düzenlendi. Törene Silopi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mikail Demirtaş, Bilgi Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi Tuna Bekleviç, İstanbul'dan iş adamı Osman Kavuk, Silopili iş adamları Çeko Ökten ve Mehmet Bilen katıldı.



Heyet başkanı Tuna Bekleviç ilk ve ortaokul sınıflarını birer birer dolaşarak öğrencilere karneleri dağıttı. Öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Bekleviç çocuklara beraberinde getirdiği oyuncakları dağıttı. Öğrenciler ile şakalaşan Bekleviç sık sık çeşitli esprilerde bulundu. Daha sonra öğretmenler odasında öğretmenler ile bir süre sohbet eden heyet, okul önünde toplu fotoğraf çektirdi. Programın sonunda basın mensuplarına açıklamada bulunan Bilgi Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi Tuna Bekleviç, 4 buçuk aydır Anadolu'nun birçok farklı şehrini gezdiklerini belirterek Silopi'de bulunmanın kendileri için çok özel bir an olduğunu söyledi. Ziyaretlerinde öğretmenlerin moral ve motivasyonlarını arttırmayı öğrencilere ise yalnız olmadıklarını hissettirmek için yaptıklarını anlatan Bekleviç, "Batıda İstanbul'da İzmir'de Ankara'da ya da diğer şehirlerimizde iş dünyası olan insanlar sivil toplum dünyası olan insanların bu bölgelere biraz daha fazla gelmesinin fayda getireceğini düşünüyoruz. Hem bu bölgeye moral motivasyonunu artıracak bir etkisi olacaktır, hem de buradaki insanlara önemli ölçüde bir katkı sağlamak olarak değerlendirilebilir. Biz bu seyahatlerimizi gerçekleştirirken şahsım ve arkadaşlarım adına naçizane bir katkı yapıyoruz. Açıkçası bu bölgeler bizim bölgelerimiz. İnsanlar bizim insanlarımız ve biz birlikte olduğumuz zaman güçlüyüz. Farklı renkleri ile öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize ve burada yaşayan halkımıza destek olmak bence Türkiye Cumhuriyeti'nde en önemli görevlerinden birisidir. Hassas dönemlerden geçtiğimiz bugünlerde bu birlik beraberliğimizi ne kadar güçlü tutarsak bu bölge içinde, ülkemiz içinde her yöremiz içinde faydalı olacak kanaatindeyiz" diye konuştu.



Silopi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mikail Demirtaş, İstanbul'dan gelerek öğrencilere karne ve hediye dağıtan heyete öğrencileri ve kurumu adına teşekkür etti. - ŞIRNAK