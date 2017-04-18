Silopi'de Fırtına Öğrencilere Zor Anlar Yaşattı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde aniden etkili olan fırtına nedeniyle öğrenciler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.



Silopi'de öğle saatlerinde aniden bastıran fırtınaya yakalanan minik öğrenciler ve yayalar esen rüzgarın yerden kaldırdığı toz bulutlarına maruz kaldı. Şiddetli esen rüzgar yerden kaldırdığı çöpleri etrafa savurdu. Okuldan çıkarak evlerine gitmeye çalışan ilkokul öğrencileri toz bulutundan korunmak için gözlerini kapatmak zorunda kaldı. Yaklaşık 20 dakika süren toz fırtınasının ardından ilçe sağanak yağışın etkisi altına girdi. Havadaki toz bulutu da sağanak yağışla birlikte ortadan kalktı. - ŞIRNAK