Silopi'de Engellilere Giyim Yardımı

Silopi'de, engelli aileler için toplanan yardımlar dağıtıldı.



Türk Kızılayı Silopi Şubesi, 50 engelli yakını için Silopi Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneği'ne giyim yardımında bulundu.



Bu yardımlarla birlikte Silopi Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneği Abdullah Süer de, kendi imkanları ile 60 aile için giyim yardımı hazırladı.



Toplamda 110 aile için hazırlanan giyim yardımı, dernek binasında dağıtıldı.



Süer, yoğunluk yaşanmaması için derneğe kayıtlı bulunan engelli ihtiyaç sahibi aileleri telefon ile arayarak derneğe çağırdı. Dernek binasına gelen engelli ve yakınları, giyim yardımlarını seçerek aldı.



Süer, yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı Silopi Şube Başkanı Kemal Türkan'ın engelli kardeşleri için 50 kişilik yardımda bulunduğunu belirterek, "Biz de dernek olarak 60 kişilik yardım daha ekledik. Bölgemizde engellilerin sıkıntıları oluyor. İş adamlarımızdan, devletimizden yardım bekliyoruz." dedi.



Dağıtımda hazır bulunan Türkan ise, imkanları el verdikçe engellilere yönelik yardımlarını sürdüreceklerini kaydetti.