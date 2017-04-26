Şillik Tatlısı Yerli ve Yabancı Turistleri Bekliyor

Adıyaman'ın yöresel tatlısı Şıllık, yerli ve yabancı turistleri bekliyor.



Asırlardan beri süregelen geleneksel bir tatlı olan Şillik tatlısı Adıyamanlılar'ın vazgeçilmez tadı olma özelliğini halen koruyor.



Adıyaman'da gün geçtikçe değer kazanan Şillik, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.



Süt ile un karıştırılarak, hamur haline getirilip sıcak tereyağlı sacın üzerinde pişiriliyor.



İsteğe göre fıstık veya ceviz koyularak rulo haline getirilip küçük parçalara bölünüp yenebilen Şillik, üzerine tahin, pekmez veya fıstıklı şerbet dökülerek yemeğe hazır hale getiriliyor.



Bu yöresel lezzet kış aylarının vazgeçilmezi olurken yaz aylarında ise üzerine dondurma koyularak servis edilebiliyor.



Adıyaman'da yöresel lezzetleri sunan restoran işletmecisi Ramazan Sönmez, AA muhabirine, Şillik tatlısı atalarımızdan bugüne kadar gelen yöresel bir tatlı olduğunu söyledi.



Sönmez, şunları kaydetti:



"Daha önceden atalarımızın yaptığı bir tatlıdır. Bende baktım ki, Adıyaman'da bu tatlıyı yapan kimse yok. Geleneğimiz göreneğimiz kaybolmasın dedim ve Şillik tatlısının çeşitlerini çıkardım. Şillik, normalde sadece pekmez tatlısı olarak yapılırdı. Ben şimdi sütlü, cevizli, tereyağlı, fıstıklı ve tahinli çeşitlerini ürettim. Adıyaman çiğ köftesi nasıl meşhur olduysa, bende Şillik tatlısını o derece meşhur yapmak istiyorum."