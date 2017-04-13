Silivri'ye Metro Projesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Silivri'ye 32.5 kilometre metro gelecek. Metro çalışmalarını programa alıyoruz ve projelendirme çalışmaları yapılıyor." dedi.



Topbaş, Silivri'de İş Adamları Derneğini ziyareti sonrası, muhtarlar ve kanaat önderleriyle yemekte bir araya geldi. Topbaş, burada yaptığı konuşmada Silivri'ye getirilmesi planlanan metro ve Boğluca Deresi'nin ıslahı konusunda önlerine çıkarılan engellere değindi.



Silivri'ye metro gelecek



Metronun Silivri'ye getirilmesi için planlama çalışmaları yapıldığını söyleyen Topbaş, şunları kaydetti:



"32,5 kilometre Silivri'ye metro gelecek. Metro çalışmasını programa alıyoruz, şu anda projeleri yapılıyor. Bin metresi 50 milyon dolar. 32,5 kilometre çarpı 50 dediğin zaman ne yapıyor? 1,6 milyar dolar. TL'ye çevirdiğin zaman 6 katrilyondan fazla. Şu anda Büyükşehir olarak devlete, bir finans kurumuna veya bir bankaya günü gelmiş bir lira borcumuz yok. Kasamızda paramız var. Kaynaklar aynı geliyor. Bütün Türkiye'deki belediyelere ne geliyorsa, bize de o geliyor. Hatta doğuya daha fazla gidiyor, bize daha az geliyor. Bu şehir kendi kaynağını, kendi üretmeye çalışıyor. Geçmişte bu kaynaklar neredeydi? Neden hizmete dönmüyordu? Silivri ilçesinin alt yapısı yoktu, su yoktu su. İlk yaptığımız iş bunlar oldu. Doğal gazı getirdik."



Konuşmasında önlerine çıkarılan engellere de değinen Topbaş, şöyle konuştu:



"Projeler yaptık, planlamasını bitirdik, üç yıl dava sürdü. Burada maalesef muhalefet mensupları yargıya götürdüler. Bir A4'e yazıyor, sizi 5-6 yıl kilitliyor. Ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıkıyor. Bilirkişinin verdiği rapordan dolayı, bizim planlarımızı iptal ediyor. Neye göre bu hesabı yaptınız. Bizim yaptığımız hesap yanlış mıydı? Şimdiye kadar kaç defa bitmiş olacaktı. Niçin engel olunuyor? Hayırlı bir iş yapılıyorsa, destek verilmesi lazım. Bunda makam mevki rekabeti olmaz. Başarısız olsun da ders bize gelsin, olmaz böyle bir şey. Başarılı olsun ben daha iyisini yapacağım dersiniz. Yanlış yaptığınızı da söylersiniz. Kalkıp da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım planlarının metro planlarının veya tünel planlarının meclisten geçmesine mani olur, 'hayır' derseniz her işe hayır dediğiniz gibi, işi engellemeye çalışırsınız. Muhalefet maalesef, mecliste birçok ulaşım planımıza 'hayır' dedi. İşte meclis üyeleri burada. Şehrinize, köyünüze yapacağımız yola 'hayır' diyor adamlar. Bakırköy Yeşilyurt'ta araba park yeri olmayan bir yerde, yayalar araçlar nedeniyle yürüyemiyor. Oyun parkı var onun altı otopark olsun dedik. İhalesini yaptık, tam başlayacağız, kendilerini ağaçlara zincirlediler. Vazgeçtik, yapmıyoruz kardeşim, para kasamızda kalsın. Aynen duruyor, yapılmıyor. Yaptığımız hangi iş hayırsız oldu ki, bu şehre."



"Hesabı başkan sandıkta verir"



Konuşmasında pazar günü yapılacak halk oylamasına da değinen Topbaş, "Türkiye'de yeni bir sistem konuşuluyor. Bu, şu demektir: 1963 yılına kadar halk, belediye başkanlarını seçmiyordu. Halk, Meclis Üyelerini seçiyordu. Meclis Üyeleri, kendi içerisinden birisini veya dışarıdan birisini başkan yapıyordu. Başkan, Meclise karşı sorumluydu. Meclis beni görevden alır düşüncesiyle ona göre hareket ediyordu. Daha sonra doğrudan Belediye başkanının seçildiği bir seçim oldu ve o günden bugüne böyle devam etti. Şimdi de Türkiye'ye böyle bir sistemin gelmesi arzu ediliyor. Bu ne demek? Efendim, bu kadar yetki verilir mi? 28 tane şirketimiz var. İGDAŞ, Türkiye'nin en büyük 18. şirketi. Genel Müdürü kimdir bilir misiniz, bir yıl oldu değiştirdim. Göreve geldiğimden bu yana 3-4 tane değiştirdim. Sandıkta başkan ne yaptı, buna bakarsınız. Yoksa kiminle çalıştığını sormazsınız. 28 şirketteki müdürleri sormazsınız. Daire Başkanlarımı, yardımcılarımı bilmezsiniz, hesabı başkana sorarsınız ve sandıkta başkan partisiyle birlikte bu hesabı verir." şeklinde konuştu.