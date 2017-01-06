Silivri'de Yağış ve Lodos

İSTANBUL(AA) - Silivri'de şiddetli lodos ve yağış etkisini sürdürüyor.



İlçede gece başlayan ve öğle saatlerinde de etkisini gösteren lodos nedeniyle vatandaşlar zaman zaman yolda yürümekte zorlanırken, Silivri sahilinde seyyar stantların devrildiği görüldü.



Silivri dalgakıran mevkisinde şiddetli lodos nedeniyle 1-2 metreyi bulan dalgalar oluştu.



Sahil kordonboyu ile ara sokaklarda su birikintileri oluşurken yağış nedeniyle bazı rögar kapakları da taştı.