Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu

Silivri'de şüphe üzerine arama yapılan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.



Alınan bilgilere göre, polis, Silivri'deki bölge trafik denetleme istasyonu önünde durdurulan otomobilde arama yaptı.



Aramada 136 adet alüminyum folyoya sarılı toplam 236,2 gram eroin ile 6 bin 483,50 lira nakit para ele geçirdi.



Araçtaki S.B, F.E, Ö.Y, U.B, G.K ve R.S isimli şahıslar gözaltına alındı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.B, F.E. ve U.B adli kontrol işlemi uygulanarak serbest kalırken, Ö.Y, G.K ve R.S tutuklanarak cezaevine gönderildi.