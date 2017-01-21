Silivri'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Silivri'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 ZSL 48 plakalı kamyon ile Nihat Ersayit'in kullandığı 34 KS 673 plakalı otomobil, D100 karayolunda çarpıştı.



Kazada yaralanan Ersayit, sağlık ekiplerince Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.