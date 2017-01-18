Silivri'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Silivri'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, M.E.K yönetimindeki 34 ZVH 58 plakalı otomobil, Akören köyü yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.



Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.



M.E.K'nin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.



Cenaze, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.