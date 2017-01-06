İstanbul'da beklenen kar yağışı Silivri'de etkisini gösterdi. Tipi şeklinde yağan kar nedeniyle göz gözü görmezken trafik durma noktasına geldi.
İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Şehrin yüksek yerlerinde başlayan kar Silivri'de yoğun şekilde yağmaya başladı. Tipi şeklinde etkisini gösteren kar nedeniyle göz gözü görmezken trafik durma noktasına geldi. Kısa sürede etkili olan kar, şehri beyaza bürüdü. - İSTANBUL
Silivri'de Tipi Etkili Oldu
İstanbul’da beklenen kar yağışı Silivri’de etkisini gösterdi.
İstanbul'da beklenen kar yağışı Silivri'de etkisini gösterdi. Tipi şeklinde yağan kar nedeniyle göz gözü görmezken trafik durma noktasına geldi.
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