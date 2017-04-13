Silivri'de Sahte Bizans Altını Operasyonu

Silivri'de sahte Bizans altınlarını satmak istedikleri öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Büro Amirliğine gelen M.Ç, kendisini arayan şahsın kazı sırasında bulduğu bin 250 Bizans altınını satmak istediğini söylediğini beyan etti.



Bunun üzerine Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, M.Ç. buluşma yeri olarak belirlenen Silivri Otogarına giderken, ekipler burada tedbir aldı.



Burada beklenildiği sırada, arayan şüpheli, M.Ç'yi taksi durağına yönlendirdi. Taksiye binen M.Ç'nin arkasından giden ve şüpheli hareketler yapan A.Ç. yakalandı. Daha sonra bir iş yerinin önünde M.Ç. ile buluşan S.Y. ve M.K, alışveriş sırasında suçüstü yakalandı.



Şüphelilerin M.Ç'ye verdiği çantada, sahte olduğu değerlendirilen 341 adet, üzerinde değişik figürler bulunan altın görünümlü metaller ve 1,3 kg ortaları delikli metal pullar ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler de sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.