Silivri'de Ortaköy Saldırısına İlişkin Operasyon -1

Haber- Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA



Ortaköy'de gece kulübüne saldırı düzenleyen teröristi arama çalışmaları sürerken, polis saldırgana yardım ve yataklık yaptığını belirlediği kişilerin bulunduğu bazı adreslere operasyon yapıyor.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri, Selimpaşa'da bulunan bir siteye çok sayıda zırhlı araçla operasyon düzenledi. TEM ekiplerine Özle Harekat Polislerinin destek verdiği operasyona jandarma ekipleri de eşlik etti. 112 Sağlık ekipleri de operasyon bölgesinde hazır tutuldu. Yoğun güvenlik önleminin alındığı sitedeki operasyon devam ediyor.



Görüntü döküm:



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-Polislerden görüntü



-Zırhlı araçlardan görüntü



-Tem ekiplerinden görüntü



-Jandarmadan görüntü



-112 ekibi



-Genel ve detaylar