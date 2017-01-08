Silivri'de Kar - Istanbul

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Silivri'de sahilinden detaylar

Silivri Merkez'den detaylar Silivri'de kar manzaraları

İSTANBUL (AA) İstanbul Silivri'de iki gün süren kar yağışı dün gece itibariyle yitirdi.



Silivri'de kar yağışından sonra güneş açtı. Hava sıcaklığı ilçe'de sıfırın altında -4 olarak görüldü.



İlçe'de havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar kar keyfini yaşamak için Silivri sahili kordonboyuna akın etti.



Dün gece itibariyle kar yağışını yitirmesiyle, Silivrili vatandaşlar güneşli havanın ve karın tadını çıkarmak için Silivri sahilinde bulunan kordonboyu mevkisinde havanın tadını çıkardılar.