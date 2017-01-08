Silivri'de Kaçak İçki Denetimi

Silivri'de, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince kaçak içki denetimi gerçekleştirildi.



Silivri Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden yapılan yazılan açıklamada, halk sağlığının korunması için çalışmaların sürdürüldüğü ve bu amaçla iş yerlerinin aralıksız denetlendiği belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Silivri Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Benli, insan sağlığı açısından yüksek risk oluşturabilen kaçak içkilerin piyasaya sürülmesinin ve tüketilmesinin doğuracağı ciddi ve olumsuz sonuçların önüne geçebilmek amacıyla, gıda denetim ekiplerince sıkı çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.



Denetimler sırasında şüpheli görülen içkilerden gerekli analizlerin yapılması için numune alındığını ve işletmelerin ilgili mevzuat kapsamında bilgilendirildiğini aktaran Benli, "İşletmelerde alkollü içki denetimi yanında, asgari teknik ve hijyen esaslarına bağlı olarak faaliyet gösterip göstermediklerinin yanı sıra saklama ve sunum koşullarının uygunluğu da denetleniyor. Sunulan içkilerin sahte olup olmadığı da sorgulanarak geriye doğru izlenebilirlik kontrolü de dahil olmak üzere tüm kontrolleri yapılıyor." ifadelerini kullandı..



Benli, denetimlere etkin bir şekilde devam edileceğini ve amaçlarının güvenilir gıda tüketiminin temininde en iyi hizmeti sunmak olduğunu belirtti.