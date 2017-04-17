Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Silivri'de 'Hayır' Çıktı
Ara
BİST 90.064 %0,00
DOLAR 3,7299 %1,81
EURO 3,9451 %1,32
PARİTE 1,0613 %-0,01
ALTIN 154,41 %1,89
FAİZ 11,46 %2,14
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Silivri'de 'Hayır' Çıktı

Çoğunlukla FETÖ davası sanıklarının olduğu Silivri Cezaevi'nde geçerli sayılan 7 bin 500 oydan 5 bin 837'si "hayır", bin 663'ü "evet" çıktı.

Silivri'de 'Hayır' Çıktı

Çoğunlukla FETÖ davası sanıklarının olduğu Silivri Cezaevi'nde geçerli sayılan 7 bin 500 oydan 5 bin 837'si "hayır", bin 663'ü "evet" çıktı

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Silivri Cezaevi, Silivri, Dava, Hayır, Evet, PDY, FETÖ