Silivri'de 'Hayır' Çıktı
Çoğunlukla FETÖ davası sanıklarının olduğu Silivri Cezaevi'nde geçerli sayılan 7 bin 500 oydan 5 bin 837'si "hayır", bin 663'ü "evet" çıktı.
Çoğunlukla FETÖ davası sanıklarının olduğu Silivri Cezaevi'nde geçerli sayılan 7 bin 500 oydan 5 bin 837'si "hayır", bin 663'ü "evet" çıktı
Kaynak: Dunya.com
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