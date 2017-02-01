Silivri'de Fabrika Yangını

Silivri'de kayış üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, hasara neden oldu.



Fatih Mahallesi Büyük Sanayi Caddesi'nde kayış üretimi yapılan tek katlı fabrikanın imalathane bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Silivri, Çanta, Gümüşyaka ve Mimarsinan itfaiye ekipleri, sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sırasında, bir işçi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen işçiye, olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.



İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangın, fabrikada hasara neden oldu.