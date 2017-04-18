Silivri'de Dolandırıcılık Iddiası

Silivri'de bazı esnaflar tırnakçı dolandırıcıların hedefi oldu.



Alınan bilgilere göre, Piri Mehmet Paşa Mahallesinde Başkomutan Caddesinde bulunan büfeye giren kimliği belirsiz iki şüpheliden biri aldıkları ürünün parasını ödemek için kasada görevli personele parayı uzattı. Yüz lira veren şüpheli şahıs personelin dikkatini bozarak verdiği parayı el çabukluğuyla tekrar geri aldı. Şüpheli şahıs, el çabukluğuyla aldığı paranın üstünü de alarak sözde satın aldığı, büfenin önünde bulunan içinde 24 adet dolu alkol şişesi bulunan kasayı da alarak olay yerinden ayrıldı.



AA muhabirine açıklama yapan Büfe İşletmecisi Gökhan Kocabayır, "Büfeye iki kişi geliyorlar, dükkanı izliyorlar burada o an başka bir arkadaşımız vardı. Daha sonra şahıs bir kasa şişe bira almışlar. Daha sonra dükkanın içine giriyorlar, tırnakçılık yöntemiyle yüz lira para almışlar." dedi.



Giyim mağazası sahibi ve İş adamı İhsan Ketancı ise,"İki hırsız elemanlarımı oyalayarak el çabukluğuyla para vermiş gibi yapıp, para üstü alıyor. Vermiş olduğu parayı da el çabukluğuyla alıyor. Kaçar adım daha sonra dükkandan ayrılıyorlar."dedi.



Aynı saatlerde tırnakçılık yöntemi ile esnafı dolandıran şüpheli şahıslarda daha sonra Piri Mehmet Paşa Mahallesi Cami sokağında bulunan bir giyim mağazasını hedef seçti. Aynı şahıs kasada görevli personeli, ilk girdikleri yer büfede yaptığı yöntemin aynısını burada gerçekleştirdi.



Tüm bunları yaparken şahıslar güvenlik kameralarını fark etmesini rağmen Silivri'deki büfe ve giyim mağazasındaki esnafı dolandırdı.